71-летняя Ирина Муравьева подхватила коронавирус: появились данные о состоянии актрисы

Актрису Ирину Муравьеву госпитализировали в больницу с коронавирусом.

Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Так, актриса известного советского фильма "Карнавал" почувствовала себя плохо 10 декабря. У нее появились озноб, головные боли, температуру и першение в горле. Буквально на следующий день актриса сдала тест на коронавирус, а 18 декабря Муравьеву госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали вирусную пневмонию и коронавирус. Сейчас артистка находится под постоянным наблюдением врачей в палате. По данным Mash, она находится в состоянии средней тяжести.

В тоже время, директор Малого театра, где работает актриса, Тамара Михайлова рассказала, что Мураьева находится на лечении в домашних условиях и чувствует себя нормально.

"Она заболела (коронавирусом, - Авт.) на прошлой неделе. Находится не в больнице, на домашнем лечении", - сказала она. По ее словам, коронавирус у актрисы протекает не в тяжелой форме.

В связи с болезнью Муравьевой в афишу театра внесены изменения - спектакль "Всегда зовите Долли!" с ее участием, показ которого был намечен на 29 декабря, заменен спектаклем "Вишневый сад".

Напомним, 71-летняя Ирина Муравьева известна по картинам "Самая обаятельная и привлекательная", "Карнавал", "Москва слезам не верит", "Артистка из Грибова".

Как сообщал "Телеграф", ранее звезда ситкома "Одного разу під Полтавою" Анна Силиванчук заболела коронавирусом спустя месяц после родов.