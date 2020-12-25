Селин Дион поделилась редким семейным снимком со своими тремя сыновьями (фото)

25 декабря мир отмечает католическое Рождество. По этому поводу, канадская певица, исполнительница саундтрека к фильму «Титаник», Селин Дион поделилась милым семейным снимком у рождественской елки.

Знаменитость не так часто делится семейными снимками в своем Инстраграм, однако в Рождество сделала исключение.

Селин и ее трое сыновей Рене-Шарль, Эдди и Нельсон позируют в одинаковых нарядах – белых комбинезонах с блестящими звездами, на фоне украшенной рождественской елки и игрушечного оленя, который стоит под елью.

«Пусть этот праздничный сезон принесет всем вам любовь, мир, крепкое здоровье и светлые дни в грядущем Новом году» - подписала снимок певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Céline Dion (@celinedion)

Ранее, «Телеграф» показывал, какой наряд выбрала Мелания Трамп для празднования Рождества.