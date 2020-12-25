На фоне рождественской ели: Мелания Трамп в клетчатой рубашке покорила поклонников (фото)

Первая леди США Мелания Трамп, которая ранее представила официальный рождественский портрет с супругом, действующим президентом Дональдом Трампом, решила проконтролировать поездку Санта Клауса, который в этом году как никогда нужен всем детям планеты.

"Игрушки упакованы и готовы к отправке! Мне всегда нравится отслеживать поездку Санты в канун Рождества с детьми и NORAD Tracks Santa, пока он путешествует по миру!" - написала Мелания на своей официальной странице в Инстаграме.

На фото, которые сопровождают пост, первая леди выглядит очень занятой. Она одета в красную клетчатую рубашку и юбку, а ее праздничный образ дополняет пара черных туфель на высоком каблуке. Снимки сделаны на фоне рождественской елки в Белом доме.

View this post on Instagram A post shared by First Lady Melania Trump (@flotus)

Отметим, что NORAD Tracks Santa является специальной рождественской программой, созданной под покровительством Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. В канун Рождества NORAD Tracks Santa сообщает вымышленный путь сказочного Санта-Клауса, покинувшего Северный полюс и отправившегося разносить подарки детям по всему миру.

View this post on Instagram A post shared by Official NORAD Tracks Santa! (@noradtrackssanta_official)

"NORAD только что заметил Санту, летящего через Чикаго, штат Иллинойс. Он остановится, чтобы получить свой обычный заказ чикагской пиццы, прежде чем отправиться в следующий город в своем путешествии", - отчитались представители программы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первая леди США Мелания Трамп показала, с чем можно сочетать красное кожаное пальто.