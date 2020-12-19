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Суббота, 19.12.2020
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На фоне слухов о разводе: Мелания Трамп представила рождественский портрет с мужем

На фоне слухов о разводе: Мелания Трамп представила рождественский портрет с мужем
14:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram Melania Trump

Дональд Трамп не может смириться со своим проигрышем на президентских выборах в США, и по сообщениям СМИ не собирается покидать Белый дом в день инаугурации демократа Джо Байдена 20 января 2021 года. В тоже время его супруга Мелания Трамп, которая на днях блеснула смелым нарядом, так и светится от счастья, судя по ее последним фотографиям, сделанным на различных мероприятиях.

Совсем недавно первая леди украсила Белый дом к новогодним праздникам, а 18 декабря представила официальный портрет на Рождество-2020 со своим супругом.

"С Рождеством от президента Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп", - написали представители Мелании в Инстаграм.

 
 
 
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A post shared by First Lady Melania Trump (@flotus)

Фото было сделано 10 декабря возле большой лестницы Белого дома. Фотограф Андреа Хэнкс.

Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах: появилась его реакция

Напомним, что вокруг президентской четы активно стали появляться новости о разводе пары после неудачи Дональда Трампа на выборах. Что получит женщина в случае, если она решит расстаться с Трампом - читайте в материалах "Телеграфа".

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Все по теме:

Белый дом, Рождество, Дональд Трамп, Мелания Трамп.

Автор:

Телеграф
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