На фоне слухов о разводе: Мелания Трамп представила рождественский портрет с мужем

Дональд Трамп не может смириться со своим проигрышем на президентских выборах в США, и по сообщениям СМИ не собирается покидать Белый дом в день инаугурации демократа Джо Байдена 20 января 2021 года. В тоже время его супруга Мелания Трамп, которая на днях блеснула смелым нарядом, так и светится от счастья, судя по ее последним фотографиям, сделанным на различных мероприятиях.

Совсем недавно первая леди украсила Белый дом к новогодним праздникам, а 18 декабря представила официальный портрет на Рождество-2020 со своим супругом.

"С Рождеством от президента Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп", - написали представители Мелании в Инстаграм.

View this post on Instagram A post shared by First Lady Melania Trump (@flotus)

Фото было сделано 10 декабря возле большой лестницы Белого дома. Фотограф Андреа Хэнкс.

Напомним, что вокруг президентской четы активно стали появляться новости о разводе пары после неудачи Дональда Трампа на выборах. Что получит женщина в случае, если она решит расстаться с Трампом - читайте в материалах "Телеграфа".