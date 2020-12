Роскоши много не бывает: Мелания Трамп в последний раз украсила Белый дом к Рождеству (фото, видео)

30 ноября жена Дональда Трампа Мелания украсила Белый дом к предстоящему празднику Рождества.

Об этом она рассказала на своей странице в Твиттере.

Стоит отметить, что это вероятно будет последний раз, когда Мелания украшает Белый дом, поскольку ее муж и по совместительству президент США Дональд Трамп проиграл Джо Байдену на прошедших выборах президента США.

На своем аккаунте Мелания также поделилась кадрами из Белого дома:

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL

— Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020