В кожаном красном: Мелания Трамп покорила стильным образом (фото, видео)

50-летняя супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания, которая в последний раз в качестве первой леди украсила Белый дом к предстоящим новогодним праздникам, на днях продемонстрировала едва ли не самый яркий образ за все годы публичных выходов.

Так, в субботу, 5 декабря, Дональд Трамп провел первый митинг после проигрыша на президентских выборах 2020 года. Мероприятие проходило в городе Валдоста, штат Джорджия. Сопровождала политика Мелания Трамп, которая была в отличном расположении духа, искренне улыбаясь в объективы камер.

Для выхода она выбрала роскошное кожаное пальто красного цвета от премиального британского бренда Alexander McQueen, которое покорило американскую публику.

Яркое пальто она дополнила изысканным черным платьем. Образ завершила туфлями-лодочками на высоком каблуке с анималистическим принтом.

View this post on Instagram A post shared by Melania Trump Fan (@alwaysmelania)

View this post on Instagram A post shared by Melania Trump Fan (@alwaysmelania)

Как сообщалось ранее, жена 45-го президента США Мелания Трамп стала выглядеть намного счастливей после проигрыша Дональда Трампа на президентских выборах в США. Говорят, что она собирается развестись с мужем, а что ей достанется в этом случае - узнайте в материалах "Телеграфа".