Дал пощечину: сестра Меган Маркл подверглась домашнему насилию

Скандальная сводная сестра Меган Маркл, 56-летняя Саманта Грант, подверглась домашнему насилию. Она не раз обвиняла герцогиню Сассекскую в нежелании помогать своему отцу Томасу.

Согласно судебному отчету, шурин Меган Маркл, 62-летний Марк Филлипс, обвиняется в том, что он ударил свою прикованную к инвалидной коляске жену, сестру Меган, по лицу после того, как она попросила его помочь воспользоваться туалетом. Об этом сообщает The News International.

Инцидент произошел в ночь на 14 декабря в их доме в Лейкленде, штат Флорида.

Марк Филлипс

По сообщениям, Филлипс скрылся с места происшествия после того, как ударил Саманту, но позже был арестован полицейскими. Именно тогда ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии.

Отмечается, что ранее в дом сестры Маркл несколько раз приезжала полиция, при этом один из инцидентов был отмечен, как звонок о предполагаемом домашнем насилии.

Ранее Саманта Грант утверждала, что Меган не помогает больному отцу.