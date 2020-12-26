Финал «Мастер Шеф»: кто победил и получил главный приз шоу

26 декабря вышел финальный выпуск кулинарного проекта Мастер Шеф 10 сезон и все поклонники шоу наконец-таки узнали, кто из лучших поваров-аматоров стал самым лучшим.

Итак, победителем 10 сезона проекта «Мастер Шеф» стала Яна Балог.

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Отметим, что борьба в финале была сложной и насыщенной. Семерки финалистов пришлось хорошенько «попотеть», чтобы произвести впечатление на судей.

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Первое испытание - из продуктового набора, с которым участник пришел на кастинг 10 сезона приготовить кардинально другое блюдо всего за 45 минут. Как бонус, судьи разрешили взять каждому кулинару еще по одному продукту из кладовой. Главное условие - использовать все ингредиенты из продуктовой корзины.

По итогам первого первыми в финале покинули шоу - Мария Кривенко и Ира Раковчен.

Также, перед началом второго испытания Эктор Хименес-Браво подозвал Мирру Борисову и отчитал ее за ошибки в первом конкурсе. Он счел их недостойными финала, и Мирра третьей покинула проект.

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Второе испытание также вернуло участников в прошлое, однако, в негативное. Участникам предложили приготовить блюдо из тех продуктов, которые принесли им черные фартуки.

К сожалению, Ирине Маленко и Дмитрию Балита не удалось справиться с заданием, и они покидают кулинарный проект за шаг до суперфинала.