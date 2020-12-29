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Больше месяца адских мук на ногах: журналистка рассказала, как перенесла коронавирус

Больше месяца адских мук на ногах: журналистка рассказала, как перенесла коронавирус
04:32 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Украинская журналистка Марина Петик еще летом перенесла коронавирус. На своей странице в Фейсбук она решила рассказать, как протекала ее болезнь.

«Думала , писать или нет. Но решила поделиться, вдруг кому-то пригодится» - начала Марина.

Сначала Марине постепенно начало становиться плохо, было такое впечатление, что давление толи упало, толи подскочило. Начала болеть голова, тошнить и очень хотелось спать. Позже поднялась температура до 38, и не Марина не могла вдохнуть. Дальше все было хуже и хуже.

Невыносимо болела спина, и Марина была уверена, что это невралгия. Однако, таблетки от воспаления для спины не помогали. Потом стало трудно дышать.

Сдав первый тест на ПЦР, она получила отрицательный результат. Однако, температура 39 и боль в спине не давали о себе забыть. После, было сдано еще два теста, которые также показывали отрицательные результаты. Лучше стало только через 5 недель.

Через 5 месяцев после этого, Петик решила сдать ифа тест на антитела на корону. И оказалось, что у нее есть антитела.

«Я больше месяца на ногах переносила эти адские муки, и оказывается это просто была корона. И оказывается, что если бы я знала, то нужно было бы лечь в больницу и дышать кислородом! Сейчас все хорошо)) Но каждое утро я глубоко вздыхаю и чувствую боль в моем правом лёгком» - подытожила Марина.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что беременная Василиса Фролова заболела коронавирусом.

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Журналистка, Коронавирус, Марина Петик.

Автор:

Телеграф
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