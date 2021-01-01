Россия спровоцирует зомби-апокалипсис, а Землю атакует астероид: предсказания Нострадамуса на 2021 год

Известный французский предсказатель Нострадамус, ранее отметившийся точными прогнозами относительно начала Второй мировой войны, создания атомной бомбы и убийства Кеннеди, оставил жуткие предсказания и на 2021 год.

Об этом пишет Mirror.

Зомби апокалипсис

Как утверждает издание, Нострадамус предсказал, что в 2021 году, российский ученый создаст биологическое оружие, которое станет "плохой новостью" для человечества.

Отмечается, что новый вирус будет обращать людей в зомби и в конечном итоге приведет человечество к вымиранию.

Библейский голод

Еще одной плохой новостью для человечества, согласно предсказанию астролога, является начало библейского голода, который поразит Землю на фоне учащающихся землетрясений и новых вирусов.

Солнечные бури

Нострадамус предсказывает, что огромный ущерб планете нанесут солнечные бури. Поскольку катаклизм затронет всю планету, то, согласно его предсказаниям, начнется массовая миграция, которая приведет к началу войны между людьми за оставшиеся ресурсы.

Падение кометы

Мир, предсказывает Нострадамус, в 2021 году пострадает еще и от падения космического тела на Землю, вследствие чего планету сотрясут чреда катаклизмов и стихийных бедствий.

Чипирование солдат

В 2021 году, по словам предсказателя, новые солдаты получат имплантированные в их мозг чипы. Эти суперсолдаты скорее всего понадобятся для спасения человечества и возглавят армии.

Не станем утверждать, что именно с этим столкнутся жители Украины в следующем году, но вот чего точно стоит ожидать, так это повышения тарифов на электричество и воду, а также цен на мобильную связь.