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Пятница, 01.01.2021
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Россия спровоцирует зомби-апокалипсис, а Землю атакует астероид: предсказания Нострадамуса на 2021 год

Россия спровоцирует зомби-апокалипсис, а Землю атакует астероид: предсказания Нострадамуса на 2021 год
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Известный французский предсказатель Нострадамус, ранее отметившийся точными прогнозами относительно начала Второй мировой войны, создания атомной бомбы и убийства Кеннеди, оставил жуткие предсказания и на 2021 год. 

Об этом пишет Mirror

Зомби апокалипсис

Как утверждает издание, Нострадамус предсказал, что в 2021 году, российский ученый создаст биологическое оружие, которое станет "плохой новостью" для человечества. 

Отмечается, что новый вирус будет обращать людей в зомби и в конечном итоге приведет человечество к вымиранию. 

Библейский голод 

Еще одной плохой новостью для человечества, согласно предсказанию астролога, является начало библейского голода, который поразит Землю на фоне учащающихся землетрясений и новых вирусов. 

Солнечные бури

Нострадамус предсказывает, что огромный ущерб планете нанесут солнечные бури. Поскольку катаклизм затронет всю планету, то, согласно его предсказаниям, начнется массовая миграция, которая приведет к началу войны между людьми за оставшиеся ресурсы. 

Падение кометы 

Мир, предсказывает Нострадамус, в 2021 году пострадает еще и от падения космического тела на Землю, вследствие чего планету сотрясут чреда катаклизмов и стихийных бедствий. 

Чипирование солдат

В 2021 году, по словам предсказателя, новые солдаты получат имплантированные в их мозг чипы. Эти суперсолдаты скорее всего понадобятся для спасения человечества и возглавят армии. 

Не станем утверждать, что именно с этим столкнутся жители Украины в следующем году, но вот чего точно стоит ожидать, так это повышения тарифов на электричество и воду, а также цен на мобильную связь.

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Нострадамус, Предсказания.

Автор:

Телеграф
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