Наша с папой радость: жена Владимира Жогло умилила сеть новогодними снимками с сыном

Для юмориста Владимира Жогло 2020 прошел очень таки удачно – он женился и стал отцом.

На своей страничке в Инстаграм его прекрасная супруга Ирина поделилась новогодними снимками с маленьким сыном, для которого этой Новый год был первым.

Малышу всего 2 месяца, поэтому Ирина и Владимир решили остаться дома и отметить праздник в кругу семьи.

«Мое маленькое солнышко! Первая елочка, первый Новый год, первое Рождество... Наша с папой радость. Мой сыночек, люблю тебя» - подписала Ирина милый ролик, на котором их сын лежит на животике возле елки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iryna Zhohlo (@iryna_zhohlo)

Позже, она добавила еще несколько постов, на котором уже они позируют все вместе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iryna Zhohlo(@iryna_zhohlo)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iryna Zhohlo(@iryna_zhohlo)

Ранее, «Телеграф» писал, что 25 октября Владимир Жогло окрестил своего первенца.