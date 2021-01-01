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Наша с папой радость: жена Владимира Жогло умилила сеть новогодними снимками с сыном

Наша с папой радость: жена Владимира Жогло умилила сеть новогодними снимками с сыном
Обновлено 18:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Для юмориста Владимира Жогло 2020 прошел очень таки удачно – он женился и стал отцом.

На своей страничке в Инстаграм его прекрасная супруга Ирина поделилась новогодними снимками с маленьким сыном, для которого этой Новый год был первым.

Малышу всего 2 месяца, поэтому Ирина и Владимир решили остаться дома и отметить праздник в кругу семьи.

«Мое маленькое солнышко! Первая елочка, первый Новый год, первое Рождество... Наша с папой радость. Мой сыночек, люблю тебя» - подписала Ирина милый ролик, на котором их сын лежит на животике возле елки.

 
 
 
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Публикация от Iryna Zhohlo (@iryna_zhohlo)

Позже, она добавила еще несколько постов, на котором уже они позируют все вместе.

 
 
 
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Публикация от Iryna Zhohlo(@iryna_zhohlo)

 
 
 
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Публикация от Iryna Zhohlo(@iryna_zhohlo)

Ранее, «Телеграф» писал, что 25 октября Владимир Жогло окрестил своего первенца.

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Юморист, Владимир Жогло.

Автор:

Телеграф
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