Умер актер из сериала "Доктор Кто"

В возрасте 92 лет ушел из жизни Марк Иден. Английский актер скончался рано утром 1 января. О смерти артиста сообщил его агент.

«Сегодня, 1 января 2021 года, он мирно скончался в больнице» - говорится в сообщении.

Марк Иден долгое время боролся с болезнью Альцгеймера и в ноябре 2020 года был госпитализирован.

Марк Иден получил наибольшую известность благодаря роли в сериале телеканала ITV «Улица Коронации». Также Иден исполнил роль путешественника Марко Поло в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто».

У актера остались жена Сью, его дочь Полли, его пасынок Пол и внучка Эмма.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в последний день 2020 года скончался французский актер Робер Оссейн.