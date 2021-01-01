На лодке у берегов Рио-Де-Жанейро: Тина Кунаки похвасталась фигурой в бикини

54-летний французский киноактер Венсан Кассель и его супруга модель Тина Кунаки отдыхают у берегов Рио-де-Жанейро.
На своих страницах они поделились новыми пляжными снимками с отдыха.
На опубликованных кадрах 23-летней Тина позирует в крошечном бикини на лодке , демонстрируя потрясающую фигуру. Так, Кассель и Кунаки решили отметить наступление Нового года 2021.
«С Новым годом всех нас», — написал Кассель.
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Тина Кунаки также опубликовала совместные фото со своим супругом, в подписи к которым попрощалась с 2020 годом.
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Ранее, «Телеграф» писал, что Тина Кунаки показала голые фото с пляжа в Instagram.