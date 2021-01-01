Скачать
Пятница, 01.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
С 1 января выросла зарплата педагогов: кому и сколько добавят
С 1 января выросла зарплата педагогов: кому и сколько добавят
По-весеннему тепло и солнечно: прогноз погоды на 2 января
По-весеннему тепло и солнечно: прогноз погоды на 2 января
Украинцам разрешили менять отчество: новые подробности
Украинцам разрешили менять отчество: новые подробности
Реально нереальная: Леся Никитюк поделилась милым роликом у новогодней елки (видео)
Леся Никитюк поделилась милым роликом у новогодней елки

Реально нереальная: Леся Никитюк поделилась милым роликом у новогодней елки (видео)

Реально нереальная: Леся Никитюк поделилась милым роликом у новогодней елки (видео)
20:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная телеведущая Леся Никитюк знатная модница. На своей страничке в Инстаграме она часто делится со своими подписчиками модными образами и нарядами.

В первый день 2021 года, Леся Ивановна опубликовала милый ролик под песню группы ABBA, на котором появилась в роскошном наряде.

Телезвезда кружиться в черном коротком платье-пиджаке, которое отлично подчеркнуло подтянутые ножки Никитюк. Откровенный разрез на груди добавил еще больше пикантности и без того сексуальному аутфиту.

Свой образ Леся Никтюк дополнила черными туфлями с открытой пяткой и длинным украшением, которое вплела в прическу.

«Happy New Year 2021» - коротко подписала пост Леся.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Леся Никитюк ответила на предложение от Поляковой стать новой Холостячкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Телеведущая, Наряд, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось полное видео новогоднего обращения Зеленского
02 На фото празднования Нового года в Ухане и Нью-Йорке подметили любопытную деталь
03 Ход с детьми безотказный, но Зеленскому уже не верят: в сети обсуждают новогоднее поздравление президента
04 Квартал 95 подшутил над Зеленским и показал "следующего" президента Украины (видео)
05 Не изменили традиции: два канала показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Риме из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц
В Риме из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц
Новогодняя ночь закончилась трагически: на Закарпатье парень утонул в ночь на 1 января
Новогодняя ночь закончилась трагически: на Закарпатье парень утонул в ночь на 1 января
С сегодняшнего дня &quot;скорая&quot; должна приезжать за 10-20 минут: новые нормативы
С сегодняшнего дня "скорая" должна приезжать за 10-20 минут: новые нормативы
Наша с папой радость: жена Владимира Жогло умилила сеть новогодними снимками с сыном
Наша с папой радость: жена Владимира Жогло умилила сеть новогодними снимками с сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь