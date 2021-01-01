Реально нереальная: Леся Никитюк поделилась милым роликом у новогодней елки (видео)

Известная телеведущая Леся Никитюк знатная модница. На своей страничке в Инстаграме она часто делится со своими подписчиками модными образами и нарядами.

В первый день 2021 года, Леся Ивановна опубликовала милый ролик под песню группы ABBA, на котором появилась в роскошном наряде.

Телезвезда кружиться в черном коротком платье-пиджаке, которое отлично подчеркнуло подтянутые ножки Никитюк. Откровенный разрез на груди добавил еще больше пикантности и без того сексуальному аутфиту.

Свой образ Леся Никтюк дополнила черными туфлями с открытой пяткой и длинным украшением, которое вплела в прическу.

«Happy New Year 2021» - коротко подписала пост Леся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Леся Никитюк ответила на предложение от Поляковой стать новой Холостячкой.