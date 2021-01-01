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Любуюсь своим итогом года: Евгений Петросян умилил сеть снимком с сыном

Любуюсь своим итогом года: Евгений Петросян умилил сеть снимком с сыном
Обновлено 22:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram

75-летний юморист Евгений Петросян в марте 2020 года во второй раз стал отцом. Его молодая супруга Татьяна Брухунова родила ему сына Вагана.

Петросян довольно редко публикует в Instagram фото маленького сына. А в Новый год решил сделать исключение, и порадовал своих преданных поклонников снимком с малышом.

«В Новый год все подводят итоги года. А я любуюсь своим итогом года!», - написал Евгений Ваганович в комментарии к снимку.

На фото маленький Ваган одет в милый новогодний костюм с оленем на кофточке и новогоднюю шапочку, а юморист бережно придерживает сына руками. Видимо малыш стоит на столике, и чтобы он не упал, Евгений Ваганович его держит.

 
 
 
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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в российских СМИ пошел слух, что супруга Петросяна снова беременна.

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Все по теме:

Сын, Юморист, Евгений Петросян.

Автор:

Телеграф
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