Любуюсь своим итогом года: Евгений Петросян умилил сеть снимком с сыном

75-летний юморист Евгений Петросян в марте 2020 года во второй раз стал отцом. Его молодая супруга Татьяна Брухунова родила ему сына Вагана.

Петросян довольно редко публикует в Instagram фото маленького сына. А в Новый год решил сделать исключение, и порадовал своих преданных поклонников снимком с малышом.

«В Новый год все подводят итоги года. А я любуюсь своим итогом года!», - написал Евгений Ваганович в комментарии к снимку.

На фото маленький Ваган одет в милый новогодний костюм с оленем на кофточке и новогоднюю шапочку, а юморист бережно придерживает сына руками. Видимо малыш стоит на столике, и чтобы он не упал, Евгений Ваганович его держит.

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Ранее, «Телеграф» сообщал, что в российских СМИ пошел слух, что супруга Петросяна снова беременна.