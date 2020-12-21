Молодая жена Петросяна забеременела во второй раз: росСМИ раструбили о сенсации

Российские СМИ утверждают, что Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова снова готовятся к рождению ребенка.

13 марта 2020 года у пары родил первый сын, которого назвали Ваган – в честь отца юмориста. Татьяна тщательно скрывала свою беременность, поэтому об ее прекрасном положении стало известно только в декабре 2019. 13 декабря Татьяна впервые показала лицо сына, опубликовав милое фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

20 декабря 2020 года росСМИ заявили, что Брухунова снова беременна.

Журналисты программы «Звезды сошлись» видимо снимали выпуск о Петросяне и его молодой жене, поэтому отправились в родной город Татьяны, чтобы пообщаться с ее матерью. Но оказалось, что мать Брухуновой находится в Москве со своей дочерью и помогает ей с воспитанием ребенка.

Соседка семьи рассказала, что теща Петросяна не раз говорила о возможном переезде в столицу, чтобы помогать Татьяне воспитывать сына. А также, она призналась, что вскоре станет бабушкой во второй раз.

Напомним, что избранница Евгения Петросяна Татьяна младше его на 44 года. В начале декабря 2019 года пара тайно поженилась, расписавшись в Кутузовском ЗАГСе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Евгений Петросян рассказал, как на самом деле умер Армен Джигарханян.