«Один дома»: как сейчас выглядит Маколей Калкин и другие актеры одной из самых популярных комедий

В новогоднюю пору, когда за окном бушует пандемия, а морозы только начинают усиливаться - нас могут порадовать тихие семейные посиделки под пледом. А чтобы хоть как-то разнообразить совместное времяпровождения - мы включаем телевизор и смотрим любимую американскую кинокомедию "Один дома" с главным героем Кевином Маккаллистером, которого играет еще маленький актер Маколей Калкин.

Как теперь выглядят полюбившиеся нам киногерои - смотрите ниже.

Маколей Калкин - Кевин Маккалистер

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Кэтрин О'Хара - Кейт Маккалистер

Джон Херд - Питер Маккалистер

Джон Херд умер в 2017 году в возрасте 71 года.

Джо Пеши - Гарри Лайм

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Дэниел Стерн - Марвин Мерчантс

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Девин Рэтрей - Базз Маккалистер

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Режиссером рождественской комедии стал Крис Коламбус, на счету которого также такие фильмы, как Миссис Даутфайр" (1993), Двухсотлетний человек" (1999), "Гарри Поттер и философский камень" (2001), "Гарри Поттер и Тайная комната" (2002), "Перси Джексон и Похититель молний" (2010), а также "Пиксели" (2015) с Адамом Сэндлером в главной роли.

Напомним, что в 2020-м году Маколей Калкин отметил свое 40-летие.