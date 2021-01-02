«Один дома»: как сейчас выглядит Маколей Калкин и другие актеры одной из самых популярных комедий

В новогоднюю пору, когда за окном бушует пандемия, а морозы только начинают усиливаться - нас могут порадовать тихие семейные посиделки под пледом. А чтобы хоть как-то разнообразить совместное времяпровождения - мы включаем телевизор и смотрим любимую американскую кинокомедию "Один дома" с главным героем Кевином Маккаллистером, которого играет еще маленький актер Маколей Калкин.
Как теперь выглядят полюбившиеся нам киногерои - смотрите ниже.
Маколей Калкин - Кевин Маккалистер
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Кэтрин О'Хара - Кейт Маккалистер
Джон Херд - Питер Маккалистер
Джон Херд умер в 2017 году в возрасте 71 года.
Джо Пеши - Гарри Лайм
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Дэниел Стерн - Марвин Мерчантс
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Девин Рэтрей - Базз Маккалистер
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Режиссером рождественской комедии стал Крис Коламбус, на счету которого также такие фильмы, как Миссис Даутфайр" (1993), Двухсотлетний человек" (1999), "Гарри Поттер и философский камень" (2001), "Гарри Поттер и Тайная комната" (2002), "Перси Джексон и Похититель молний" (2010), а также "Пиксели" (2015) с Адамом Сэндлером в главной роли.
Напомним, что в 2020-м году Маколей Калкин отметил свое 40-летие.