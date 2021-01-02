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Суббота, 02.01.2021
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«Один дома»: как сейчас выглядит Маколей Калкин и другие актеры одной из самых популярных комедий

«Один дома»: как сейчас выглядит Маколей Калкин и другие актеры одной из самых популярных комедий
17:55 Сегодня Телеграф

В новогоднюю пору, когда за окном бушует пандемия, а морозы только начинают усиливаться - нас могут порадовать тихие семейные посиделки под пледом. А чтобы хоть как-то разнообразить совместное времяпровождения - мы включаем телевизор и смотрим любимую американскую кинокомедию "Один дома" с главным героем Кевином Маккаллистером, которого играет еще маленький актер Маколей Калкин.

Как теперь выглядят полюбившиеся нам киногерои - смотрите ниже.

Маколей Калкин - Кевин Маккалистер

В "Американской истории ужасов" Маколею Калкину достанется очень пикантная роль

 
 
 
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Кэтрин О'Хара - Кейт Маккалистер

Джон Херд - Питер Маккалистер

Джон Херд умер в 2017 году в возрасте 71 года.

Джо Пеши - Гарри Лайм

 
 
 
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Дэниел Стерн - Марвин Мерчантс

 
 
 
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Девин Рэтрей - Базз Маккалистер

 
 
 
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Режиссером рождественской комедии стал Крис Коламбус, на счету которого также такие фильмы, как Миссис Даутфайр" (1993), Двухсотлетний человек" (1999), "Гарри Поттер и философский камень" (2001), "Гарри Поттер и Тайная комната" (2002), "Перси Джексон и Похититель молний" (2010), а также "Пиксели" (2015) с Адамом Сэндлером в главной роли.

Напомним, что в 2020-м году Маколей Калкин отметил свое 40-летие.

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Один дома, Маколей Калкин.

Автор:

Телеграф
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