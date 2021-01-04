А где же Лобода? Лолита на камеру расцеловала Тилля Линдеманна

4 января свой день рождения отмечает лидер группы Рамштайн музыкант Тилль Линдеманн. Российская певица Лолита Милявская на своей странице в Инстаграме решила поздравить коллегу.

Певица и опубликовала поздравительный пост с видео. В коротком ролике Лолита говорит, что встретила своего брата и целует его в щечку. А в посте называет себя названой сестрой-панком.

«Я Поздравляю от всего сердца. Но отдельная Любовь к Твоей Маме! Если бы все Мамы на земном шаре так Любили своих детей, то была бы отдельная планета, состоящая только из достойных и самодостаточных Поэтов» - написала Милявская в своей публикации.

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Видимо Линдеманн и Лолита встретились на отдыхе.

Ранее, «Телеграф» показывал, как Лолита преобразилась к Новому году.