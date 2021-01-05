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Леся Никитюк забавно рассказала о развлечениях в Буковеле (видео)

Леся Никитюк забавно рассказала о развлечениях в Буковеле (видео)
Обновлено 12:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram

На период новогодних праздников украинская телеведущая Леся Никитюк решила отправиться в Карпаты. Однако зима в уже 2021 году снегом не балует, так что даже в Буковеле его нет.

Леся Ивановна решила рассказать своим подписчикам, которые собирались в Карпаты, чем же еще можно заняться в горах.

На своей странице в Инстаграм леди Ле опубликовала несколько сторис, в которых показала отсутствие снега и посмеялась с тех, кто катается (пытается кататься) на лыжах.

«Не пішли ми на лижі, бо всі ті катаються в жижі» - сообщила Леся Ивановна, и решила пойти в чаны.

Позже, телеведущая опубликовала и снимок из чанов. Леся сидела на краю чана, позируя в леопардовом купальнике.

Ранее, «Телеграф» писал, что Леся Никитюк завела сеть пикантным снимком в купальнике.

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Все по теме:

Карпаты, Буковель, Телеведущая, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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