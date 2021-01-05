Симус Финниган из "Гарри Поттера" стал отцом: первое фото малыша

Ирландский актер, наиболее известный по роли Симуса Финнигана в саге «Гарри Поттер», Девон Мюррей 2 декабря 2021 года впервые стал отцом. Его девушка Шеннон Маккефри Куинн родила актеру сына.

Радостной новостью счастливый отец поделился на своей странице в Инстаграм,опубликовав первое фото малыша.

На снимке Девон издалека показал новорожденного сына, который сладко спал. Мальчика назвали Купер.

«2 января 2021 года моя жизнь изменилась навсегда. Шеннон родила нашего прекрасного маленького мальчика Купера Майкла Мюррея весом 2,7 килограмма», – написал Мюррей под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Devon Murray (@devonmurrayofficial)

Актер добавил, что роды были долгими, а последние их минуты – тяжелыми. Но и малыш, и его мамочка чувствуют себя хорошо.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что актриса Эмма Стоун беременна первенцем.