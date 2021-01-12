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Как похудеть после праздников: Леся Никитюк повеселила сеть забавным видео

Как похудеть после праздников: Леся Никитюк повеселила сеть забавным видео
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Телеведущая Леся Никитюк всегда знает, как поднять настроение своей аудитории. Период новогодних праздников и новогодних “столов” - тяжелое время для фигуры. Поэтому народная любимица решила поделиться своим “методом” похудения.

На своей странице в Инстаграм леди Ле опубликовала забавный ролик. На коротком видео ведущая позирует в черном купальнике с высокой посадкой, демонстрируя длинные ноги и подтянутый живот.

Забавности ролику добавляет то, что сзади Леси стоит некая Оля, которая “по команде” делает артистке талию. После девушки заливаются смехом.

“Так и работаем. Тримайте лайфхак” - подписала пост Леся Ивановна.

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Ранее, “Телеграф” писал, что Леся Никитюк рассказала, чем можно заняться в Карпатах помимо катания на лыжах.

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Телеведущая, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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