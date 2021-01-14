Скачать
Четверг, 14.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Трампу объявили импичмент
Трампу объявили импичмент
У Зеленского спустя два дня отреагировал на санкции против Дубинского
У Зеленского спустя два дня отреагировал на санкции против Дубинского
Итоги дня 13 января: продление карантина, увеличение субсидий и снижение цен на газ
Итоги дня 13 января: продление карантина, увеличение субсидий и снижение цен на газ
Ман Сити с Зинченко в составе минимально одолел аутсайдера АПЛ (видео)
Ман Сити с Зинченко в составе минимально одолел аутсайдера АПЛ (видео)

Живое воплощение 1960-х: Лане Дель Рей объяснили, как наконец избавиться от обвинений в расизме и антифеминизме

Живое воплощение 1960-х: Лане Дель Рей объяснили, как наконец избавиться от обвинений в расизме и антифеминизме
01:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Лане дель Рей постоянно прилетает от нападок хейтеров, то ее окрестили антифеминисткой за воспевание женской сексуальности, теперь называют расисткой. Как же ей избавиться от этого? 

Ярая феминистка Лиза Лазерсон на своем телеграмм-канале написала небольшую заметку, в которой объяснила, как Лане Дель Рей можно избавиться от этого. Лиза Лазерсон считает, что Лана очень хочет понравиться прогрессивной части своей аудитории, поэтому постоянно оправдывается, однако это не помогает, и Лиза знает почему.

Лана Дель Рей - живое воплощение певицы в клубах 1960-х, куда темнокожих не пускают. Она снимает ретро-клипы, поет про национальный гимн, размахивает флагом Америки и одним своим видом выражает ностальгию по великой стране.

“На самом деле Лана никакая не расистка и самая настоящая феминистка. Ей просто не надо ничего комментировать. В 1960-х ведь не было соцсетей” - советует Лазерсон.

Ранее, “Телеграф” писал, что Лана Дель Рей представила клип на заглавный трек из грядущего альбома.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

Все по теме:

Расизм, Лана Дель Рей, Певица, Лиза Лазерсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На кладбище - к пацанам, а не в Москву: украинцев разозлила история заробитчанина из Львова
02 У Зеленского спустя два дня отреагировал на санкции против Дубинского
03 Продлят как минимум до конца 2021 года: появились неутешительные данные о сроках карантина в Украине
04 Шмыгаль пообещал увеличить субсидии некоторым украинцам: кому повезет с выплатами
05 Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Киев надвигаются сильные снегопады и морозы: озвучено предупреждение
На Киев надвигаются сильные снегопады и морозы: озвучено предупреждение
Трамп обратился к американцам, пока Конгресс рассматривает его импичмент
Трамп обратился к американцам, пока Конгресс рассматривает его импичмент
Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы
Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы
Осужденному за смертельное ДТП Ефремову нашли в тюрьме занятие для души
Осужденному за смертельное ДТП Ефремову нашли в тюрьме занятие для души
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь