Живое воплощение 1960-х: Лане Дель Рей объяснили, как наконец избавиться от обвинений в расизме и антифеминизме

Лане дель Рей постоянно прилетает от нападок хейтеров, то ее окрестили антифеминисткой за воспевание женской сексуальности, теперь называют расисткой. Как же ей избавиться от этого?

Ярая феминистка Лиза Лазерсон на своем телеграмм-канале написала небольшую заметку, в которой объяснила, как Лане Дель Рей можно избавиться от этого. Лиза Лазерсон считает, что Лана очень хочет понравиться прогрессивной части своей аудитории, поэтому постоянно оправдывается, однако это не помогает, и Лиза знает почему.

Лана Дель Рей - живое воплощение певицы в клубах 1960-х, куда темнокожих не пускают. Она снимает ретро-клипы, поет про национальный гимн, размахивает флагом Америки и одним своим видом выражает ностальгию по великой стране.

“На самом деле Лана никакая не расистка и самая настоящая феминистка. Ей просто не надо ничего комментировать. В 1960-х ведь не было соцсетей” - советует Лазерсон.

Ранее, “Телеграф” писал, что Лана Дель Рей представила клип на заглавный трек из грядущего альбома.