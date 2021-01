На ретро-автомобиле по пустой дороге: Лана Дель Рей презентовала новый клип (видео)

Американская певица Лана Дель Рей обнародовала дату выхода своего нового альбома “Chemtrails Over The Country Club”, который должен был выйти еще в сентябре 2020 года. Новая дата релиза - 19 марта 2021 года.

Новая пластинка певицы состоит из 11 треков. Также, Лана представила ее обложку.

Introducing

‘chemtrails over the country club’

Love you. Hope you love it. pic.twitter.com/w9hhaTXKtR

