На ретро-автомобиле по пустой дороге: Лана Дель Рей презентовала новый клип (видео)

Американская певица Лана Дель Рей обнародовала дату выхода своего нового альбома “Chemtrails Over The Country Club”, который должен был выйти еще в сентябре 2020 года. Новая дата релиза - 19 марта 2021 года.

Новая пластинка певицы состоит из 11 треков. Также, Лана представила ее обложку.

Introducing

‘chemtrails over the country club’

Love you. Hope you love it. pic.twitter.com/w9hhaTXKtR — Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 10, 2021

Бонусом к дате альбома, Лана Дель Рей представила новый клип на заглавный сингл альбома - “Chemtrails Over The Country Club”.

В ролике артистка едет в ретро мерседесе по пустой солнечной дороге. Позже она попадает в аварию в лесу и превращается в оборотня. Премьера клипа состоялась на ютуб-канале певицы.

Ранее, “Телеграф” писал, что Лана Дель Рей шокировала своих фанатов внешним видом.