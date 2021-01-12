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На ретро-автомобиле по пустой дороге: Лана Дель Рей презентовала новый клип (видео)

На ретро-автомобиле по пустой дороге: Лана Дель Рей презентовала новый клип (видео)
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Американская певица Лана Дель Рей обнародовала дату выхода своего нового альбома “Chemtrails Over The Country Club”, который должен был выйти еще в сентябре 2020 года. Новая дата релиза - 19 марта 2021 года.

Новая пластинка певицы состоит из 11 треков. Также, Лана представила ее обложку.

 

Бонусом к дате альбома, Лана Дель Рей представила новый клип на заглавный сингл альбома - “Chemtrails Over The Country Club”.

В ролике артистка едет в ретро мерседесе по пустой солнечной дороге. Позже она попадает в аварию в лесу и превращается в оборотня. Премьера клипа состоялась на ютуб-канале певицы.

Ранее, “Телеграф” писал, что Лана Дель Рей шокировала своих фанатов внешним видом.

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Все по теме:

Музыка, Лана Дель Рей, Песня, Певица.

Автор:

Телеграф
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