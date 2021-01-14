Это была ошибка: Брюс Уиллис признал, что неправильно вел себя, не надев маску

11 января СМИ сообщали, что голливудского актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелессе, так как он не соблюдал карантинные меры. Издание Page Six писало, что актера попросили покинуть аптеку из-за отказа одеть маску.

Звезда "Крепкого орешка" решил прокомментировать данную ситуацию. Брюс Уиллис признал, что его поведение в общественном месте было неправильным.

«Это была ошибка», — заявил актер и пожелал поклонникам здоровья, и призвал оставаться в безопасности и продолжать носить маски, не повторяя его пример.

Стоит отметить, что в Калифорнии продолжается рост заболевания коронавирусом, а округ Лос-Анджелес - его эпицентр. Поэтому карантинные меры там не ослабляли.

Ранее, “Телеграф” писал, что Брюс Уиллис получил роль в новом триллере "Вне смерти" вместе с Джейми Кинг.