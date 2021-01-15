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"Ты жив во мне и своих детях!" Молодая жена показала последние фото Грачевского перед смертью

"Ты жив во мне и своих детях!" Молодая жена показала последние фото Грачевского перед смертью
07:32 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Вечером 14 января стало известно о смерти создателя детского юмористического журнала "Ералаш", а также его режиссера Бориса Грачевского.

Причиной смерти 71-летнего худрука стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

В последние дни его состояние ухудшилось, врачи боролись за его жизнь, даже ввели в медикаментозную кому, но спасти Грачевского не удалось. 

Супруга режиссера 36-летняя Екатерина Белоцерковская и мать их 8-месячного сына до последнего верила в выздоровления супруга.

Она тяжело переносит утрату и в своем микроблоге в Instagram в разделе Stories она опубликовала последнее пожизненное фото легендарного режиссера и подписала, что он будет жить в ней и ее детях. Улыбающийся Грачевский запечатлён на фоне горного пейзажа. 

На странице Белоцерковской много фото с артистом. Видно, что они счастливо жили. В подписях под фото  Екатерина признается, что очень счастлива.

Стоит отметить, что Борис Грачевский был женат три раза.  С последней женой несмотря на большую разницу в возрасте, влюбленные прекрасно ладили.  8 апреля 2020 год он стал отцом в четвертый раз. У пары родился сын Филипп. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Екатерина Белоцерковская (@belotserkovskaia_official)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Екатерина Белоцерковская (@belotserkovskaia_official)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Екатерина Белоцерковская (@belotserkovskaia_official)

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Борис Грачевский, Коронавирус, "Ералаш".
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