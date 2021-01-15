"Ты жив во мне и своих детях!" Молодая жена показала последние фото Грачевского перед смертью

Вечером 14 января стало известно о смерти создателя детского юмористического журнала "Ералаш", а также его режиссера Бориса Грачевского.

Причиной смерти 71-летнего худрука стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

В последние дни его состояние ухудшилось, врачи боролись за его жизнь, даже ввели в медикаментозную кому, но спасти Грачевского не удалось.

Супруга режиссера 36-летняя Екатерина Белоцерковская и мать их 8-месячного сына до последнего верила в выздоровления супруга.

Она тяжело переносит утрату и в своем микроблоге в Instagram в разделе Stories она опубликовала последнее пожизненное фото легендарного режиссера и подписала, что он будет жить в ней и ее детях. Улыбающийся Грачевский запечатлён на фоне горного пейзажа.

На странице Белоцерковской много фото с артистом. Видно, что они счастливо жили. В подписях под фото Екатерина признается, что очень счастлива.

Стоит отметить, что Борис Грачевский был женат три раза. С последней женой несмотря на большую разницу в возрасте, влюбленные прекрасно ладили. 8 апреля 2020 год он стал отцом в четвертый раз. У пары родился сын Филипп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Белоцерковская (@belotserkovskaia_official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Белоцерковская (@belotserkovskaia_official)