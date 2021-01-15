Автор YouTube-канала "Ходят слухи" похвасталась новым элитным авто

Украинский блогер и ведущая YouTube-канала "Ходят слухи" 28-летняя Рамина Эсхакзай похвасталась новым Audi Q3.

Соответствующее фото она обнародовала в своем Инстаграм.

"Год назад у меня еле хватило денег, чтобы купить б/у Пежо. Сегодня я купила новенькую Ауди. Без договорённостей с салонами, без контрактов, просто взяла и купила", - написала она.

Она отметила, что изначально планировала купить автомобиль другой марки, но когда ей предложили скидку в $100 с 42 тысяч, решила поискать другие варианты.

"Хочу пожелать каждому, чтобы вы могли исполнять свои желания без всяких унижений, просьб скинуть по цене. Просто даёшь наличку и кайфуешь", - подчеркнула она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ｒａｍｉｎａ Ｅｓｈａｋｚａｉ (@raminalalala)

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