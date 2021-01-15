Скачать
Пятница, 15.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Разумков ответил на острый вопрос по поводу близости с Зеленским
Разумков ответил на острый вопрос по поводу близости с Зеленским
Цугцванг Зеленского: кто и зачем уводит Украину от МВФ и чем закончится тарифный Майдан
Цугцванг Зеленского: кто и зачем уводит Украину от МВФ и чем закончится тарифный Майдан
Большое переселение: что ждет Крым без воды в 2021 году и каких подлостей ждать от Кремля
Большое переселение: что ждет Крым без воды в 2021 году и каких подлостей ждать от Кремля
Алиев взбесил пропагандистов поездкой в знаковый город Карабаха (фото)
Алиев взбесил пропагандистов поездкой в знаковый город Карабаха (фото)

Звезда "Универа" признался, почему не платит алименты: "Я оставил ребенку все"

Звезда "Универа" признался, почему не платит алименты: "Я оставил ребенку все"
Обновлено 17:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram Виталия Гогунского

Исполнитель роли Кузи в популярном российском ситкоме "Универ" Виталий Гогунский, которого ранее заподозрили в романе с коллегой Настасьей Самбурской, объяснил, почему не платит алименты 10-летней дочери Милане, и у него есть на то причины.

42-летний актер стал героем нового выпуска программы "Алена, блин!", где рассказал, что он сделал из ребенка настоящую звезду Интернета, а после скандального развода с супругой Ириной Маирко и вовсе стал не нужен.

"Я оставил ей все, вообще все: бизнес, который приносит доход, квартиру в центре Москвы, сам катаюсь по съемным студиям со своим роялем. Я оставил ребенку все, поставил себя в некомфортную ситуацию, так что когда говорят, что я не плачу алименты, да, я их не плачу. Но я и не могу платить алименты, пока на них не подадут, а она не подавала", - объяснил ситуацию Виталий.

"Я был к этому готов": Эллерт рассказал об отношениях с сыном Ксении Мишиной

Сейчас Гогунский решает, как выстроить порядок общения со своей дочерью без обращения к судье, ведь, как оказалось, актер не контактировал с Миланой практически целый год.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by MILANA STAR (@milana__star)

Сейчас Милана очень популярна в Интернете и уже сама зарабатывает деньги. Она поет, занимается успешным блогерством и дает концерты.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by MILANA STAR (@milana__star)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by MILANA STAR (@milana__star)

Родилась девочка в 2010 году. Мама Миланы - Ирина Маирко, на то время фактическая жена Гогунского. Однажды пара рассталась (Гогунский даже успел женится на девушке по имени Анна), но в 2016 году снова воссоединились и поженились в конце апреля 2017 года. В апреле 2019 года Виталий развелся с Ириной.

Ранее "Телеграф" писал, что российский актер Виталий Гогунский спел на сцене с дочерью Миланой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 162

Все по теме:

Дети, Виталий Гогунский, Милана Гогунская, Ирина Маирко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Младшему сыну всего 9 месяцев: что за семья осталась у Грачевского и их фото вместе
02 Кравчук взбудоражил россиян, допустив "компромисс" по Крыму
03 Юрист из окружения Зеленского умер в самом расцвете сил, оставив троих детей (фото)
04 Смертельный наезд на пешехода под Киевом: виновник кричал про Зеленского и обещал "отмазаться" (видео)
05 Витренко предлагает возобновить закупки газа в России: в Украине бьют тревогу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Местами похолодание до 25 градусов мороза: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные
Местами похолодание до 25 градусов мороза: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные
Мы ничем не рискуем: Ляшко рассказал, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса
Мы ничем не рискуем: Ляшко рассказал, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса
Зять Медведчука стал во главе крупнейшей электросетевой компании России: все детали
Зять Медведчука стал во главе крупнейшей электросетевой компании России: все детали
Витренко вызвал новую волну гнева, назвав выгоды для Украины от поставок газа из РФ
Витренко вызвал новую волну гнева, назвав выгоды для Украины от поставок газа из РФ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь