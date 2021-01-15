Звезда "Универа" признался, почему не платит алименты: "Я оставил ребенку все"

Исполнитель роли Кузи в популярном российском ситкоме "Универ" Виталий Гогунский, которого ранее заподозрили в романе с коллегой Настасьей Самбурской, объяснил, почему не платит алименты 10-летней дочери Милане, и у него есть на то причины.

42-летний актер стал героем нового выпуска программы "Алена, блин!", где рассказал, что он сделал из ребенка настоящую звезду Интернета, а после скандального развода с супругой Ириной Маирко и вовсе стал не нужен.

"Я оставил ей все, вообще все: бизнес, который приносит доход, квартиру в центре Москвы, сам катаюсь по съемным студиям со своим роялем. Я оставил ребенку все, поставил себя в некомфортную ситуацию, так что когда говорят, что я не плачу алименты, да, я их не плачу. Но я и не могу платить алименты, пока на них не подадут, а она не подавала", - объяснил ситуацию Виталий.

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Сейчас Гогунский решает, как выстроить порядок общения со своей дочерью без обращения к судье, ведь, как оказалось, актер не контактировал с Миланой практически целый год.

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Сейчас Милана очень популярна в Интернете и уже сама зарабатывает деньги. Она поет, занимается успешным блогерством и дает концерты.

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Родилась девочка в 2010 году. Мама Миланы - Ирина Маирко, на то время фактическая жена Гогунского. Однажды пара рассталась (Гогунский даже успел женится на девушке по имени Анна), но в 2016 году снова воссоединились и поженились в конце апреля 2017 года. В апреле 2019 года Виталий развелся с Ириной.

Ранее "Телеграф" писал, что российский актер Виталий Гогунский спел на сцене с дочерью Миланой.