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Украинские звезды влипли в скандал из-за выступления на приеме у Лукашенко

Украинские звезды влипли в скандал из-за выступления на приеме у Лукашенко
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Две украинская звезда Элина Иващенко и народная артистка Украины Ирина Билык попали в скандал из-за того, что выступили на новогоднем концерте у непризнанного президента беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщили в Фейсбуке "BCSF/Belarusian Culture Solidarity Foundation".

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В свою очередь данный поступок певиц не мог остаться без внимания соцсетей.

Пользователи встретили такую новость волной критики и возмущения.

"Позор", - так прокомментировал данный поступок звезд один из пользователей.

 коммент

Стоит напомнить, что ранее ведущая телеканала "России 1" и белорусская пропагандистка Наиля Аскер-заде пожаловалась на травлю в социальных сетях после интервью с Александром Лукашенко и его сыном Николаем.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 359

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Александр Лукашенко, Ирина Билык, Элина Иващенко.
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