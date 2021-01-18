Украинские звезды влипли в скандал из-за выступления на приеме у Лукашенко

Две украинская звезда Элина Иващенко и народная артистка Украины Ирина Билык попали в скандал из-за того, что выступили на новогоднем концерте у непризнанного президента беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщили в Фейсбуке "BCSF/Belarusian Culture Solidarity Foundation".

В свою очередь данный поступок певиц не мог остаться без внимания соцсетей.

Пользователи встретили такую новость волной критики и возмущения.

"Позор", - так прокомментировал данный поступок звезд один из пользователей.

Стоит напомнить, что ранее ведущая телеканала "России 1" и белорусская пропагандистка Наиля Аскер-заде пожаловалась на травлю в социальных сетях после интервью с Александром Лукашенко и его сыном Николаем.