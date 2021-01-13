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Среда, 13.01.2021
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Пропагандистку затравили после интервью с Лукашенко: детали

Пропагандистку затравили после интервью с Лукашенко: детали
10:01 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Ведущая телеканала "России 1" и белорусская пропагандистка Наиля Аскер-заде пожаловалась на травлю в социальных сетях после интервью с Александром Лукашенко и его сыном Николаем.

Пользователи сети накинулись с угрозами и оскорблениями на журналистку, сообщает Телеграмм-канал "Светские хроники".

Девушка жалуется, что в ее адрес полетели угрозы. Некоторые комментаторы не стеснялись оскорблять детей журналистки. Окружение Аскер-заде также подверглось травле со стороны пользователей.

Видео вышло 10 января на канале "Россия". Во время интервью с президентом Беларуси и его сыном Николаем собеседники затронули темы хоккея, блинов и "музыки для дамы сердца", но обошли стороной вопросы протестов и репрессий в стране.

Так, в своем новом выпуске программы о событиях в Беларуси журналистка Маша Борзунова разбирает интервью. Она критикует Аскер-заде за то, что та не стала задавать белорусскому лидеру острых вопросов и только вскользь коснулась важных тем — протестов, репрессий, арестованных оппонентов. А сама беседа получилась слишком лестной. 

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"Телеграф" писал о этом интервью, во время которого на сервированный стол пустили собаку. 

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Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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