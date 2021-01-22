Немного баловства не помешает: Елена Шоптенко завела сеть новым видео

Известная украинская танцовщица Елена Шоптенко на своей странице в Инстаграме часто делится с поклонниками видеороликами, на которых танцует.

Хореограф не стесняется страстных и откровенных танцев, однако ранее Елена не публиковала столь откровенные танцы. А 21 декабря такое видео таки появилось на ее странице.

Елена Шоптенко предстала в белом откровенном наряде - обтягивающих шортах и топе, которые отлично подчеркнули подтянутую фигуру танцовщицы. Сначала звезда энергично крутит ягодицами перед объективом, а затем демонстрирует эффектные па.

Для съемки ролика Елена Шоптенко сделала стильную укладку, уложив волосы в пышные волны, довершив эффектный образ макияжем с акцентом на глаза.

“Иногда немного баловства не помешает!”, – написала Шоптенко под роликом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Ранее, “Телеграф” писал, что Алена Шоптенко показала подросшего сына.