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Немного баловства не помешает: Елена Шоптенко завела сеть новым видео

Немного баловства не помешает: Елена Шоптенко завела сеть новым видео
Обновлено 11:29 Сегодня Телеграф

Известная украинская танцовщица Елена Шоптенко на своей странице в Инстаграме часто делится с поклонниками видеороликами, на которых танцует. 

Хореограф не стесняется страстных и откровенных танцев, однако ранее Елена не публиковала столь откровенные танцы. А 21 декабря такое видео таки появилось на ее странице.

Елена Шоптенко предстала в белом откровенном наряде - обтягивающих шортах и топе, которые отлично подчеркнули подтянутую фигуру танцовщицы. Сначала звезда энергично крутит ягодицами перед объективом, а затем демонстрирует эффектные па.

Для съемки ролика Елена Шоптенко сделала стильную укладку, уложив волосы в пышные волны, довершив эффектный образ макияжем с акцентом на глаза.

“Иногда немного баловства не помешает!”, – написала Шоптенко под роликом.

 
 
 
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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Ранее, “Телеграф” писал, что Алена Шоптенко показала подросшего сына.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 70

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Хореограф, Танец, Елена Шоптенко.
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