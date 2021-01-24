Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым

В субботу, 23 января, актриса Ирина Алферова стала гостьей программы Андрея Малахова “Привет, Андрей”. Артистка впервые за долгое время разоткровенничалась, и в ходу программы рассказала, почему же они с Александром Абдуловым развелись.

Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. Их считали одной из самых красивых пар. Однако семейное счастье им построить не удалось.

В разводе Алферова считает виноваты Абдулова. По словам актрисы, на ней было все: и работа, и дом, и забота о муже и дочери. Однако в этом она не видела никакой проблемы и полностью отдавалась своей семье. Но, видимо, Александра Гаврииловича не все устраивало, и в один день он просто ушел из семьи и больше не вернулся.

“Саша виноват в нашем расставании, он ушел, закрыл дверь и все” - рассказала Ирина Ивановна.

Также, артистка призналась, что сожалеет о том, что после развода им так и не удалось поговорить. Напомним, 13 лет назад Александра Абдулова не стало. Актер скончался от рака легких.

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