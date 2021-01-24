Скачать
Воскресенье, 24.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Два сценария для Украины: что будет с курсом доллара в 2021 году
Два сценария для Украины: что будет с курсом доллара в 2021 году
Связали, били и унижали: в полиции рассказали о похищении стоматолога в Харькове (фото, видео)
Связали, били и унижали: в полиции рассказали о похищении стоматолога в Харькове (фото, видео)
Украине подсказали, как приблизить возращение оккупированных территорий
Украине подсказали, как приблизить возращение оккупированных территорий
Макгрегор впервые в карьере улетел в нокаут (видео)
Макгрегор впервые в карьере улетел в нокаут (видео)

Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым

Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В субботу, 23 января, актриса Ирина Алферова стала гостьей программы Андрея Малахова “Привет, Андрей”. Артистка впервые за долгое время разоткровенничалась, и в ходу программы рассказала, почему же они с Александром Абдуловым развелись.

Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. Их считали одной из самых красивых пар. Однако семейное счастье им построить не удалось.

В разводе Алферова считает виноваты Абдулова. По словам актрисы, на ней было все: и работа, и дом, и забота о муже и дочери. Однако в этом она не видела никакой проблемы и полностью отдавалась своей семье. Но, видимо, Александра Гаврииловича не все устраивало, и в один день он просто ушел из семьи и больше не вернулся.

“Саша виноват в нашем расставании, он ушел, закрыл дверь и все” - рассказала Ирина Ивановна.

Также, артистка призналась, что сожалеет о том, что после развода им так и не удалось поговорить. Напомним, 13 лет назад Александра Абдулова не стало. Актер скончался от рака легких.

Ранее, “Телеграф” писал, что примадонна Алла Пугачева ушла от Киркорова к Навальному.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 235

Все по теме:

Развод, Александр Абдулов, Ирина Алферова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Владелицу «приюта» для собак нашли растерзанной на Виннитчине: с ней могли расправиться недоброжелатели
02 Связали, били и унижали: в полиции рассказали о похищении стоматолога в Харькове (фото, видео)
03 Аталанта Малиновского в гостях разгромила Милан (видео)
04 В Киеве закрываются отделения для больных коронавирусом: Голубовская назвала причину
05 Ман Сити избежал позора в кубковой игре с Челтенхэмом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Метели, снежные заносы и дождь: украинцев предупредили о жуткой непогоде
Метели, снежные заносы и дождь: украинцев предупредили о жуткой непогоде
Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: суд принял решение по задержанным
Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: суд принял решение по задержанным
СБУшник Нескоромный сбежал в Россию или Европу? Новые подробности &quot;войны&quot; внутри спецслужбы
СБУшник Нескоромный сбежал в Россию или Европу? Новые подробности "войны" внутри спецслужбы
Какой праздник 24 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 24 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь