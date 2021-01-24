Приговор - бесплодие: телеведущая Маша Ефросинина рассказала о страшном диагнозе

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина активно ведет свою страничку в Инстаграме, где делится со своими подписчиками различными новостями о своей жизни, а также снимками и видео.

Теледива предложила своим фанам поговорить и запустила в Инстаграм-сторис опросник, в котором решила узнать совпадает ли представление о

“Мне было 22 года. Мой цикл полностью исчез на полтора года от такого ритма жизни. Я набрала свои первые 10 килограммов. И получила приговор, что вряд ли когда-нибудь забеременею” - написала Маша Ефросинина.

Никаких других деталей знаменитость раскрывать не стала.

Отметим, что сейчас у Маши Ефросининой и ее супруга бизнесмена Тимура Хромаева двоих детей – 16-летняя дочь Нана и 6-летний сын Александр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Ранее, “Телеграф” писал, что Маша Ефросинина показала, как выглядит без макияжа.