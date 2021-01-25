Американская порноактриса купила замок за 4 миллиона долларов, чтобы превратить его в “Диснейленд для взрослых”

Американская порнозвезда Миа Малкова вместе с продюсером Элаем Такером решили создать “Диснейленд для взрослых”. Для этого они приобрели замок в Портленде, штат Орегон, чтобы превратить его в место съемок фильмов для взрослых.

Покупка обошлась Мие и Элаю в почти в 4 миллиона долларов.

Малкова и Такер планируют использовать тематические комнаты замка в качестве различных съемочных площадок.

“Мы хотим превратить его во взрослый Диснейленд”, — сообщил Такер.

Продюсер добавил, что замок будет лишь съемочной площадкой, для посетителей его двери будут закрыты.

Также, сообщается, что снятый в замке контент, предназначенный для взрослой аудитории, Тайлер и Малкова хотят публиковать на YouTube и в Instagram.

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