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Популярной порноактрисе досталось из-за вопроса о жизни без Путина

Популярной порноактрисе досталось из-за вопроса о жизни без Путина
22:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Российская звезда фильмов для взрослых Анастасия Солодкова, снимающаяся под псевдонимом Lolly Lips, угодила под волну хейта из-за вопроса о будущем ее страны без действующего президента Владимира Путина, у которого заподозрили смертельную болезнь

Пост с соответствующим вопросом она обнародовала 19 ноября в своем Instagram.

"Россия без Путина в 2021 г." Как думаете после 2020 мы это заслужили?", - написала Солодкова. 

 
 
 
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Публикация от Lolly Lips (@ph_lolly_lips)

 

После этого в комментариях к записи разгорелся жаркий спор. Часть комментаторов призвала актрису "заняться тем, что у нее получается лучше всего", вместо того, чтобы затрагивать политические темы. 

 

Другие набросились на девушку с оскорблениями, требуя не трогать Путина. 

 

Впрочем, поклонники не оставили порноактрису и "посоветовали" хейтерам остановиться, а девушке - продолжать защищать свое мнение и не обращать внимание на недовольство в комментариях. 

 

21-летняя Анастасия Солодкова (Lolly Lips) начала карьеру в индустрии с возлюбленным, вместе с которым снимает эпатажные ролики.

Как сообщалось ранее, ужгородский блогер Виктория Нимец перестала выкладывать фото, после вирусного ролика со "свекром-ревизором". 

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Юмор, Анастасия Солодкова.

Автор:

Телеграф
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