Популярной порноактрисе досталось из-за вопроса о жизни без Путина

Российская звезда фильмов для взрослых Анастасия Солодкова, снимающаяся под псевдонимом Lolly Lips, угодила под волну хейта из-за вопроса о будущем ее страны без действующего президента Владимира Путина, у которого заподозрили смертельную болезнь.

Пост с соответствующим вопросом она обнародовала 19 ноября в своем Instagram.

"Россия без Путина в 2021 г." Как думаете после 2020 мы это заслужили?", - написала Солодкова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lolly Lips (@ph_lolly_lips)

После этого в комментариях к записи разгорелся жаркий спор. Часть комментаторов призвала актрису "заняться тем, что у нее получается лучше всего", вместо того, чтобы затрагивать политические темы.

Другие набросились на девушку с оскорблениями, требуя не трогать Путина.

Впрочем, поклонники не оставили порноактрису и "посоветовали" хейтерам остановиться, а девушке - продолжать защищать свое мнение и не обращать внимание на недовольство в комментариях.

21-летняя Анастасия Солодкова (Lolly Lips) начала карьеру в индустрии с возлюбленным, вместе с которым снимает эпатажные ролики.

Как сообщалось ранее, ужгородский блогер Виктория Нимец перестала выкладывать фото, после вирусного ролика со "свекром-ревизором".