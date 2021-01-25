Умер стилист Аллы Пугачевой

25 января стало известно, что на 55 году жизни скончался звездный стилист Александр Шевчук. Печальную новость сообщила на своей странице в Инстаграм певица Лайма Вайкуле.

“У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться”- написала, артистка.

Причина смерти стилиста неизвестна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)

Александр Шевчук - российский эксперт моды, телевизионный и театральный имиджмейкер, стилист, бизнесмен. Мужчина работал на многих известных проектах на телевидении, таких как "Голос", "Фабрика звезд", "Ледниковый период". Был модным наставников таких звезд как, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лайма Вайкуле и другие.

Также, на официальном сайте стилиста указано, что Шевчук сотрудничал со звездами театра и балета и являлся официальным стилистом Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

Ранее, "Телеграф" писал, что утром 25 января в Москве был обнаружен мертвым известный стендап-комик Александр Шаляпин.