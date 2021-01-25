Как две капли воды: Маша Ефросинина поделилась совместными снимками со своей мамой (фото)

25 января свое день рождение отмечает мама телеведущей Маши Ефросининой Людмила. По этому радостному поводу 41-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Инстаграм трогательный пост, в котором поздравила свою маму.

“Мамулик, Спасибо тебе, что я каждое мгновение своей жизни чувствую себя любимой девочкой! С Днём Рождения, моя самая прекрасная Людочка во Вселенной!” - написала Ефросинина в своем посте.

К милому поздравлению теледива добавила несколько совместных снимков со своей мамой. Женщины предстали в одинаковых нарядах - белых футболках и джинсовых сарафанах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Стоит отметить, что Маша очень похожа на свою маму, что отметили многие подписчики в комментариях.

“Как похожи”, “Прям близняшки”, “Очень похожи”, “Как две капли” - пишут в сети.

Ранее, “Телеграф” писал, что в молодости Маша Ефросинина получила страшный диагноз - бесплодие.