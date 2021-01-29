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Сивохо рассказал о тяжелой болезни, из-за которой сбросил 50 килограммов

Сивохо рассказал о тяжелой болезни, из-за которой сбросил 50 килограммов
Обновлено 18:35 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Шоумена, лидера Национальной платформы примирения и единства Сергея Сивохо все помнят довольно крупным мужчиной. Однако пару лет назад Сергей Анатольевич начал резко худеть. Оказалось, что поводом похудеть на 50 килограммов стала серьезная болезнь.

Об этом Сивохо рассказал в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

В 2018 году Сергей Сивохо активно начал сбрасывать вес. Подобные изменения были очень заметны, так как в то время он был на виду и на слуху - судья в программе "Лига Смеха", позже политическая карьера. Увы, причиной для такого резкого похудения стала болезнь - у артиста нашли язву желудка.

Сергей Анатольевич признался, что до установления диагноза он не мог понять, что с ним, тогда он просто стал терять силу.

"Оказалось, кровь просто уходила" - рассказал Сивохо, добавив, что, когда его увозила скорая он уже потерял три литра крови.

После проведенной операции, врачи сообщили артисту, что ели тот не похудеет, то его жизнь может закончиться намного раньше. Желание жить взяло свое, и Сергей Анатольевич похудел на 50 килограммов.

Стоит отметить, что до этого Сивохо весил 195 килограммов.

Как Сергей Сивохо выглядел до похудения:

Сивохо до похудения

Сергей Сивохо

Сивохо

Как выглядит после:

 
 
 
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Публикация от Сергей Сивохо (@_sivokho_)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Сивохо (@_sivokho_)

Сивохо после похудения

Сивохо после похудения

Ранее, "Телеграф" писал, что телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук заболела коронавирусом. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Болезнь, Сергей Сивохо.
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