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Covid-19 пожинает плоды: Симпсоны лишились еще одного автора

Covid-19 пожинает плоды: Симпсоны лишились еще одного автора
18:07 Сегодня Телеграф

 Аудитории популярного американского мультсериала "Симпсоны" сейчас уж точно не позавидуешь. От коронавируса скончался 57-летний сценарист анимационного сериала Марк Уилмор, сообщает Daily Mail. О смерти автора рассказал его брат, Ларри Уилмор, комик и телеведущий.

Последние годы Марк Уилмор страдал от других проблем со здоровьем. Вероятно, это и повлияло на осложнения при заражении Covid-19

Марк Уилмор известен миру как американский телевизионный сценарист и продюсер. Он был автором сценария в "Вечернем шоу" с Джеем Лено. А в 2002 году Вилмор присоединился к коллективу авторов "Симпсонов". Много раз номинировался на премию Эмми, которую получил в 2008 году за продюсирование эпизода "Eternal Moonshine of the Simpson Mind", или "Вечное сияние симпсоновского разума", премьера которого состоялась 17 декабря 2007 года.

Напомним, 18 января, на 66 году жизни умер американский сценарист и продюсер комедийных сериалов "Симпсоны" и "Два с половиной человека" - Дэвид Ричардсон.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Симпсоны, Коронавирус, Covid-19, Марк Уилмор.
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