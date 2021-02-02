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Умер украинский режиссер Сергей Проскурня: друзья и знакомые не могут поверить в это

Умер украинский режиссер Сергей Проскурня: друзья и знакомые не могут поверить в это
07:47 Сегодня Телеграф Фото: Сергей Проскурня - (Евгений Нищук)

1 февраля на 64 году жизни скончался украинский театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня. Его друзья рассказали, чем он был знаменит и чем запомнился.

Об этом в Фейсбуке сообщил украинский актер, бывший министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ ..Я его называл наш Драматург ..Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив ..", - написал он.

В то же время синоптик и телеведущая Наталья Диденко также высказалась о смерти режиссера.

"Все художественное, украинское, а не маргинесное, свежее, новое, все, что взорвалось в Украине с началом Независимости, все связано с Сережей. Я в шоке, потому что мне всегда казалось, что кто-кто, а Сергей Проскурня будет жить вечно", - написала она у себя в Фейсбук.

 

Журналистка Соня Кошкина также прокомментировала уход из жизни выдающегося режиссера.

"Сонюшка, красавица ... Пусть каждое утро будет солнечным!", - писал Sergii Proskurnia мне на др в этом году. И прислал эту фотку. Почему-то запомнила. Мы давно дружили и таких поздравления было много. Ему - моих. Мне - от него", - написала она.

В свою очередь главный редактор "Видавництво Старого Лева" Марьяна Савка также высказалась о смерти Сергея Проскурни.

"Скажите мне, что это неправда !!! Я не хочу, чтобы это было правдой ... Сергей ... ну зачем так рано? Кто тебя за собой позвал? Еще не так давно звонил: будешь в Киеве - давай поговорим. Вот и все", - написала она.

Сергей Проскурня был украинским  театральным режиссером, продюсером, лауреатом премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" (2001) и имени Сергея Данченко (2017). 

Стоит напомнить, что 28 января в больнице от осложнений после коронавируса умер известный актер Василий Лановой, который боролся с коронавирусом почти месяц.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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