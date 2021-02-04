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Василий Сигарев рассказал о тяжелом расставании с Яной Трояновой: что говорила актриса об их отношениях

Василий Сигарев рассказал о тяжелом расставании с Яной Трояновой: что говорила актриса об их отношениях
Обновлено 13:09 Сегодня Телеграф

4 февраля на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя вышел новый выпуск шоу "вДудь", главным героем которого стал 44-летний сценарист и режиссер Василий Сигарев.

Российский кинорежиссер сообщил Юрию Дудю, что их отношения с популярной актрисой Яной Трояновой, которые длились 11 лет, закончены, и он теперь холостяк. Также Василий отметил, что пара не была официально расписана.

Сигарев считает Троянову "другом и корешом". Вместе они многое повидали и после расставания между ними сохранились теплые отношения.

Режиссер рассказал, что вместе они не живут с сентября 2020 года, а до этого еще года полтора жили в одной квартире, но как посторонние.

Василий Сигарев и Яна Троянова

На вопрос почему так произошло, Сигарев ответил, что как он понял Троянова " разлюбила его, как мужчину". Также, он добавил, что даже обращался за помощью к психологу, чтобы "отпустить" возлюбленную.

Несмотря на расставание, Сигарев считает Троянову своей музой. Во всех его фильм ах главная роль достается именно ей. Василий говорит, что Яна понимает его тексты, как никто другой.

В свою очередь, еще в августе 2020 года, Яна Троянова дала большое интервью, в котором также затронулась тема отношений с Сигаревым. Тогда она сказала, что "офигенно сосуществует с ним". А если вернуться к словам Сигарева, то в, то время, когда Яна давала интервью, они уже просто жили в одной квартире как соседи.

Напомним, что в браке с Сигаревым Троянова состояла с 2009 года. Именно в том году на экраны вышел дебютный фильм режиссера "Волчок", в котором Яны сыграла главную роль. С того момента, актриса и режиссер представляли собой супружеско-творческий тандем.

Ранее, "Телеграф" писал, что Юрия Дудя заметили на одной из акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Василий Сигарев, Яна Троянова, Юрій Дудь.
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