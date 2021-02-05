Их роман был полон загадок: скончалась возлюбленная Высоцкого, с которой он никогда не жил

Возлюбленная поэта и актера Владимира Высоцкого, актриса Театра драмы и комедии на Таганке Татьяна Иваненко скончалась в возрасте 79 лет.

Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как сообщает издание, осенью 2018 года у нее отказали ноги, а потому она редко покидала свою квартиру, расположенную в одном из спальных районов российской столицы.

Вместе Иваненко и Высоцкий никогда не жили, но часто совместно ездили на гастроли. Предположительно, их роман начался в 1966 году и длился до средины 1970-х.

В 1972 году у нее родилась дочь Анастасия. Сама актриса и ее коллеги не скрывали, что девочка - дочь Высоцкого.

Напомним, 4 февраля, от рака легких умер 33-летний цимбалист, финалист седьмого сезона шоу "Україна має талант" Петр Сказкив.