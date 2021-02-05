Ушел из жизни оскароносный актер, сыгравший в фильмах "Игры разума" и "Звуки музыки"

В США 5 февраля ушел из жизни известный канадский актер Кристофер Пламмер. На момент смерти ему был 91 год.

Как сообщает The New York Times, актер умер в своем доме в городе Вестон (штат Коннектикут).

Его жена Элейн Тейлор рассказала, что он упал и ударился головой, других деталей она не предоставила.

Кристофер Пламмер вырос в Монреале, но карьеру и известность получил в США.

Путь в индустрии он начал с театров Бродвея в Нью-Йорке и Лондоне. В кино его путь начался в 1958 году с одной из главных ролей в фильме "Очарованная сценой".

Несмотря на почтительный возраст, он не прекращал съемок в кино, так последний фильм с его участием - "Достать ножи" - вышел в 2019 году.

В 2012 году получил "Оскар" как лучший актер второго плана в фильме "Начинающие". За этот же фильм был награжден премиями BAFTA и Золотой глобус.

За свою карьеру Пламмер снялся в почти 70 фильмах.

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