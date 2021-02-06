За ноги вытаскивал из машины: известный тренер и блогер стала жертвой неадекватного таксиста

Популярный блогер Валерия Вьюшина - участница проекта "Супер Мама" и жёсткий тренер - поделилась в Instagram историей поездки на такси, которая закончилась откровенным хамством и насилием со стороны водителя. Сначала мужчина отказался заезжать ее во двор к нужному дому, а на требование пассажирки доставить ее к пункту назначения и вовсе повел себя неадекватно: начал ехать в неизвестном направлении, а после остановки за ноги вытащил женщину из салона, угрожая ее избить.

- Вызвала такси на большую Васильковскую 136, - описала ситуацию Валерия Вьюшина в отдельном посте. - Во двор заехать не захотел, хотя я вам сниму видео, это въезд во двор единственный̆! И там парковка, начал говорить, чтобы я выходила быстро уже!! На что я попросила объехать дом и высадить меня с другой стороны. И тут!! Он завёл машину и начал увозить меня просто в неизвестном направлении, по темным дворам!!! Я начала нервничать и говорить, что сейчас вызову полицию, это похищение!!! Он хамил, вёл себя как быдло и продолжал ехать! Я просила высадить меня по адресу и перестать возить непонятно где. Уже нервничала капитально!!! В итоге он остановился и за ноги начал меня вытаскивать из машины, хотел выдернуть телефон, потом сказал, что пер**башит сейчас меня, и уехал!! Это что вообще происходит?? А если бы я была с ребёнком?! А если бы ехала моя Мама, которая не видит в тёмное время суток вообще!? Ее бы тоже вот так выкинули за ноги?!!!

На своей странице Валерия выложила видео инцидента и фото таксиста, а в ответ получила отклик от своих подписчиков - многие делились аналогичными историями малоприятных, а то и опасных для жизни поездок.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика (18+):

- Вот этот скотина и меня вез. Я прямо вместе с вами пережила ситуацию, он не хотел завозить во двор, там въезд ему не понравился. И он мне тоже самое с психом на скорости разогнался. И сказал: "Мне моя машина дороже". Он просто неадекват, - написала одна из подписчиц.

- Лера, меня через года назад водитель Uklona избил. Был суд, снимали побои. У меня была трещина челюстной кости. Там все неадекваты, как по мне. Теперь я пользуюсь дорогим такси, если надо. А не Uklon, Uber и т.д., - поделилась своей историей другая девушка.

- Это п**дец. У меня так одноклассницу увезли в городе Полтава. Нашли через три месяца, а у нее двое деток осталось. Его-то нашли, а толку, дети сиротам остались, отец повесился. Насилие над женщинами стало "нормальным" для Украины. Я тоже однажды была изнасилована, но я отмылась и смолчала. Но теперь я молчать не буду. У меня растет дочь, - написала еще одна из подписчиц.

На эмоциональные сторис Валерии откликнулась и компания перевозчик, поездку в которой заказала блогер. Ей принесли извинения и выразили надежду, что мнение о сервисе изменится, предложив в качестве компенсации за неприятные минуты скидку. Но блогер отметила, что больше не будет пользоваться услугами этого такси.

- Вопрос не так даже в Uklone, понятно, что они набирают непонятно кого, - выразила свое мнение блогер. - Дело в том, что человек опасен для общества. Я до сих пор не могу успокоиться. И что самое печальное, что даже когда Настю Луговую в поезде до полусмерти избил мужчина и хотела изнасиловать, все равно находились люди, которые говорили, что сама виновата. Так и в моем случае есть такие люди, которые говорят мне тоже самое.

Валерия Вьюшина решила не только придать истории с таксистом максимальной огласке, но и подала заявление в полицию.

Ранее похожая ситуация произошла с блогером, известной как "инфраструктурная муза Украины" Ася Микович. В октябре 2020 года девушке пришлось выпрыгивать на ходу из автомобиля неадекватного таксиста.