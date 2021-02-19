Измена мужчины - вина женщины: известный блогер Анна Кравец озадачила интересной мыслью

Супруга украинского футболиста Артема Кравца Анна Кравец активно ведет свой блог в Инстаграме. Там девушка рассказывает о своей жизни, делится различными советами и общается со своими подписчиками.

У Анны появилось немного свободного времени, и она решила поговорить со своими фолловерами. В сторис она запустила вопросник, куда все желающие могли писать свои вопросы

Одним из вопросов был, как Анна относится к изменам. Кравец считает, что в измене мужчины виновата женщина, и наоборот - когда изменяет женщина, то значит виновен мужчина.

"Нужно быть таким/такой, чтобы партнеру не хотелось других" - пишет Анна.

Также, в контексте ответа, она рассказала, что в из с Артемом семье таких проблем нет. Футболисту сейчас интереснее в игры поиграть, чем "ходить налево".

Ранее "Телеграф" писал, что Анна поделилась яркими снимками с отдыха в Африке.