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Измена мужчины - вина женщины: известный блогер Анна Кравец озадачила интересной мыслью

Измена мужчины - вина женщины: известный блогер Анна Кравец озадачила интересной мыслью
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Супруга украинского футболиста Артема Кравца Анна Кравец активно ведет свой блог в Инстаграме. Там девушка рассказывает о своей жизни, делится различными советами и общается со своими подписчиками.

У Анны появилось немного свободного времени, и она решила поговорить со своими фолловерами. В сторис она запустила вопросник, куда все желающие могли писать свои вопросы

Одним из вопросов был, как Анна относится к изменам. Кравец считает, что в измене мужчины виновата женщина, и наоборот - когда изменяет женщина, то значит виновен мужчина.

"Нужно быть таким/такой, чтобы партнеру не хотелось других" - пишет Анна.

Также, в контексте ответа, она рассказала, что в из с Артемом семье таких проблем нет. Футболисту сейчас интереснее в игры поиграть, чем "ходить налево".

Ранее "Телеграф" писал, что Анна поделилась яркими снимками с отдыха в Африке.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Блогер, Артем Кравец, Анна Кравец.
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