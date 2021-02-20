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Любовь - это не только "бабочки в животе": победительница "Холостяка 10" порассуждала об отношениях

Любовь - это не только "бабочки в животе": победительница "Холостяка 10" порассуждала об отношениях
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Победительнице 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Даше Ульяновой не удалось построить отношения с главным героем Максом Михайлюком. Мужчина изменил девушке.

Даша активно ведет свою страничку в Инстаграме, делясь различными кадрами и деталями своей жизни. 20 февраля девушка решила порассуждать об отношениях и рассказала, какие отношения для нее являются правильными и здоровыми.

"Для меня, любовь - это не только "бабочки в животе", страсть и буря эмоций. Любовь - это осознанный выбор, который мы делаем каждый день в пользу человека, который рядом" - пишет Ульянова, отметив, что подробнее пока ничего не будет рассказывать.

Девушка отмечает, что здоровые отношения - это уважение к друг другу, поддержка и забота. В таких отношениях должно быть все максимально просто и легко, без манипуляций, непонятных игр и бесконечных выяснений. В здоровых отношениях человеку должно быть спокойно и хорошо.

Ульянова добавила, что любящий человек должен делать все для того, чтобы защитить свою половинку и не дать повода для недоверия или ревности, быть верным другом и надежным тылом.

"И пусть ещё будет место для юмора, ведь, когда что-то случается, как и у всех, мне всегда поднимает настроение пару отменных шуток" - пишет Даша.

 
 
 
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Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Ульянова поделилась секретами своего преображения. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Отношения, Холостяк, Даша Ульянова.
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