Жерар Депардье угодил в скандал из-за 20-летней актрисы

72-летнего французского актера Жерара Депардье обвинили в изнасиловании и домогательствах.

Как сообщает AFP со ссылкой на источники в суде, речь идет о неназванной 20-летней актрисе.

Источник издания сообщил, что женщина заявила, что Депардье напал на нее и изнасиловал в своем парижском доме в августе 2018 года.

Первоначальное расследование было прекращено в 2019 году в силу отсутствия доказательств. Но летом 2020 года она было возобновлено, и в декабре того же года было открыто уголовное дело.

Адвокат Депардье заявил изданию, что актер "полностью отвергает обвинения".

AFP также сообщает, что актер является другом семьи пострадавшей.

Как сообщалось ранее, проигравший суд против таблоида The Sun, Джонни Депп намерен привести в суд основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, с которым у его бывшей жены Эмбер Херд был роман.