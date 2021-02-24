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Актер из фильмов "Царь Иван Грозный" и "Ревизор" найден мертвым в своей квартире

Актер из фильмов "Царь Иван Грозный" и "Ревизор" найден мертвым в своей квартире
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф

24 февраля российского актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в его московской квартире. Артисту был 61 год.

Об этом сообщает телеграмм-канал LIFE SHOT.

Дмитрий Валентинович долгое время не выходил на связь, что взволновало оного из его родственников, который и позвонил в полицию, чтобы те выяснили, где актер.

Прибывшие на место жительства Писаренко полицейские обнаружили, что квартира заперта изнутри. Вскрыв ее и было найдено тело Дмитрия Валентиновича. Сейчас по этому делу ведется следствие. По предварительным данным, в последнее время Писаренко серьезно болел - у артиста был острый панкреатит.

Дмитрий Валентинович Писаренко - советский и российский актер театра и кино. Родился 16 мая 1959 года. В 1980 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. После работал сначала в Малом театре, затем в Московском Новом драматическом театре и театре "Школа современной пьесы".

Наиболее известен своими ролями в фильмах "Царь Иван Грозный", "Умирает душа", "Ревизор", "Михайло Ломоносов" и других.

Ранее, "Телеграф" писал, что в возрасте 74 лет скончалась актриса, сыгравшая радистку Кэт в "17 мгновениях весны", Екатерина Градова.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Смерть, Актер, Дмитрий Писаренко, Альманах-2021.
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