Умерла Екатерина Градова - актриса, сыгравшая радистку Кэт в "17 мгновениях весны"

На 75-м году жизни скончалась российская актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в художественном телефильме "Семнадцать мгновений весны".

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение директора гильдии актеров Союза кинематографистов Валерии Гущиной.

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", - сказала она изданию.

Екатерина Георгиевна Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ.

Известность к актрисе пришла в 1973 году после выхода на экраны телевизионного фильма "Семнадцать мгновений весны" с Вячеславом Тихоновым и Леонидом Броневым в главных ролях. В начале 1990-х годов Градова исчезла с экранов из-за болезни.

Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Актриса была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова (1973) также стала актрисой театра и кино.

Фото: kulturologia.ru

View this post on Instagram A post shared by Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)

View this post on Instagram A post shared by Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)

С 1991 года состоит в браке с бывшим физик-ядерщиком Игорем Тимофеевым. У супругов есть приемный сын - Алексей Суховерков, которого взяли из детского дома.

View this post on Instagram A post shared by Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 83 году жизни умер российский актер Андрей Мягков, сыгравший в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".