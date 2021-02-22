Скачать
Понедельник, 22.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Как выглядит мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 в захваченном вирусом Прикарпатье: эксклюзивные фото
Как выглядит мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 в захваченном вирусом Прикарпатье: эксклюзивные фото
Украина по программе COVAX в феврале вакцин не получит: у Зеленского назвали причину
Украина по программе COVAX в феврале вакцин не получит: у Зеленского назвали причину
Республиканская партия развалится, а Трамп уйдет из политики: какое будущее ждет США
Республиканская партия развалится, а Трамп уйдет из политики: какое будущее ждет США
Путин нашел неожиданное применение Донбассу: жители ОРДЛО могут поучаствовать в выборах в Госдуму РФ
Путин нашел неожиданное применение Донбассу: жители ОРДЛО могут поучаствовать в выборах в Госдуму РФ

Умерла Екатерина Градова - актриса, сыгравшая радистку Кэт в "17 мгновениях весны"

Умерла Екатерина Градова - актриса, сыгравшая радистку Кэт в "17 мгновениях весны"
15:02 Сегодня Телеграф

На 75-м году жизни скончалась российская актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в художественном телефильме "Семнадцать мгновений весны".

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение директора гильдии актеров Союза кинематографистов Валерии Гущиной.

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", - сказала она изданию.

На детей не осталось времени: какая семья была у Мягкова (фото)

Екатерина Георгиевна Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ.

Известность к актрисе пришла в 1973 году после выхода на экраны телевизионного фильма "Семнадцать мгновений весны" с Вячеславом Тихоновым и Леонидом Броневым в главных ролях. В начале 1990-х годов Градова исчезла с экранов из-за болезни.

Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

"Умоляю все решить мирным путем": что говорил Мягков после начала войны на Донбассе

Актриса была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова (1973) также стала актрисой театра и кино.

Андрей Миронов и Екатерина Градова

Фото: kulturologia.ru

С 1991 года состоит в браке с бывшим физик-ядерщиком Игорем Тимофеевым. У супругов есть приемный сын - Алексей Суховерков, которого взяли из детского дома.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 83 году жизни умер российский актер Андрей Мягков, сыгравший в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 531

Все по теме:

Смерти, Альманах 2021, Екатерина Градова, 17 мгновениях весны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Харькове задержали работавшего на Россию агента: раскрыты первые детали (видео)
02 Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
03 Позиции разнесло: Арестович рассказал о потерях боевиков "ДНР" возле Горловки
04 Сестры с "Алиби" вернулись на сцену: как прошло их слепое прослушивание в шоу "Голос країни" (фото, видео)
05 Представители военных вузов влипли в скандал со школьником в Днепре
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Максимальный пафос: в Москве владелец квартиры в хрущевке пристроил собственный... лифт (фото)
Максимальный пафос: в Москве владелец квартиры в хрущевке пристроил собственный... лифт (фото)
В &quot;Борисполе&quot; задержали топ-фигуранта дела о ПриватБанке: раскрыты первые детали
В "Борисполе" задержали топ-фигуранта дела о ПриватБанке: раскрыты первые детали
&quot;Шария вызвали, он не явился&quot;: в СБУ заявили, что блогер скрывается от следствия
"Шария вызвали, он не явился": в СБУ заявили, что блогер скрывается от следствия
Умерла Екатерина Градова - актриса, сыгравшая радистку Кэт в &quot;17 мгновениях весны&quot;
Умерла Екатерина Градова - актриса, сыгравшая радистку Кэт в "17 мгновениях весны"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь