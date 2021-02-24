Друзья затроллили Дурнева из-за нового элитного авто (фото)

Телеведущий Алексей Дурнев похвастался своим новым приобретением - шоумен купил себе новую машину Audi SQ8. Новостью и снимками своего нового "железного коня" он поделился на страничках в своих соцсетях - Facebook и Instagram.

"Я очень рад и доволен. Поздравляйте. Надеюсь, с этой машиной у меня будет связано масса приятных впечатлений и воспоминаний. Не подведи, крошка" - пишет Дурнев.

На волне радости от новой покупки, Алексей решил поведать своим подписчикам о всех автомобилях, которые у него были.

Всего Дурнев за свою жизнь приобрел 7 машин, включая новую. Первой "ласточкой" шоумена стала девятка 1989 года, которую он приобрел в 2007 году, когда был на 5 курсе универа. Все лето он продавал пиццу в палатке на азовском побережье, чтобы воплотить мечту детства – иметь собственную машину.

Через время Дурнев поменял девятку на Lanos 1.5. Потом на смену ланоса ришел Opel Vectra С 2.2. После Vectra Дурнев раскошелился на Lexus ES 350. Алексей признается, что этот автомобиль остается самым любимым из всех, на которых он когда-либо ездил. Около полгода Алексей ездил на Lexus UX 250h, но автомобиль ему не нравился и тогда он открыл для себя VW Touareg.

И вот, в конце 2020 года, Дурнев "познакомился" с Audi. Взял на тест Audi Q8 (3.0 TDI), поездил на ней три дня и очень кайфанул.

"Так и был сделан мой выбор: Audi SQ8 (4.0 TDI 435 лс). Самый мощный серийный дизельный двигатель в мире" - пишет Дурнев.

Радость от покупки не все подписчики и друзья телеведущего разделили. В комментариях к посту можно увидеть, как и легкие подколы, так и негодование.

"Мажик", "Буржуй", "Вопрос только один. Откуда бабки?)", "я тебя конечно поздравляю, но не от всего сердца", "Напродавал футболок", "Насмеял так сказать" - пишут в сети.

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