Ударили по лицу и запинали ногами: в Москве избили музыканта из "Машины времени"

Музыканта группы "Квартал" и "Машина времени", трубача Александра Дитковского жестоко избили в центре Москвы 25 февраля.

Как сообщает телеграмм-канал LIFE SHOT, около девяти вечера в четверг 25 февраля, к музыканту, который в то время был с другом в машине на парковке, подошло несколько крепких молодых парней в масках.

Нападающие сначала вымогали деньги у Александра. Тот им отказал и перепарковался в другое место. Однако парни отставать не думали. Дитковский вышел из машины и началась перепалка. Александра ударили по лицу, и он упал. Дальше нападавшие запинали его ногами и убежали.

В результате нападения Дитковский получил серьезные травмы. Музыканта госпитализировали в ГКБ № 36 им. Иноземцева.

Представители музыканта написали заявление в полицию, нападавших разыскивают.

Александр Дитковский - российский музыкант, трубач легендарной "Машины времени", музыкант Оркестра Креольского танго под управлением Андрея Макаревича, музыкант группы "Квартал". В дуэте с DJ ведет клубные развлекательные программы.

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